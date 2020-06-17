Мэр Лондона Садик Хан предупредил, что англичанам стоит привыкать к маскам

17.06.2020, 9:06, Новости дня

В Англии власти издали указ, который обязывает всех, кто пользуется общественным транспортом, носить маски. Как пишет Daily Telegraph, его послушались около 90% пассажиров. А мэр Лондона и вовсе сказал, что маски — это теперь норма, а не исключение.



Reuters

Ношение масок на ближайший год станет «новой нормой», а не исключением, заявил мэр Лондона Садик Хан после того, как маски стали обязательными в общественном транспорте британской столицы. При этом бесплатные маски там раздаются тысячами, отмечает Daily Telegraph.

Тем, кто будет ездить в метро, на автобусах, поездах или самолётах без маски, грозит штраф в £100. Для того, чтобы следить за исполнением нового правила, были выделены 3 тыс. дополнительных полицейских и транспортных служащих.

По словам мэра, в первый же день правилу подчинились около 90% британцев. Но и в целом власти обещают применять мягкий подход к нарушителям, не вменяя сразу штраф, а убеждая надеть маску.

Однако на них посыпалась и критика. Хотя служащие стали раздавать маски, кто-то отказывался, а кто-то надевал их неправильно. Также работники транспортной сферы жаловались, что непонятно, на кого это правило не распространяется. Так, в законе указаны дети до 11 лет, люди, которым маска принесёт серьёзный дискомфорт из-за психических проблем, а также те, кто читает по губам.

Власти даже задумались о том, чтобы тем гражданам, которые могут ходить без маски, выдавать специальную карту, которую они могли бы показывать в транспорте. Тем более, если кто-то из пассажиров не соблюдает правила, то и остальные не захотят этого делать. А специальная карта помогла бы в этом вопросе.

Тем временем, исследование учёных из Кембриджа показало, что даже простая маска, сделанная из футболки, может снизить распространение коронавируса на 90%. Они призывают людей носить маски под слоганом «Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня». Как они поясняют, обычная маска защищает не самого человека, а всех вокруг от него.



В целом, британское правительство призывает своих граждан избегать общественного транспорта и при возможности добираться на работу на велосипеде или пешком, пишет Daily Telegraph.