Лондон зря отказался от «формальностей» — связи между Великобританией и ЕС будут слабеть

17.06.2020, 9:06, Новости дня

Нежелание британского правительства подписывать формальное соглашение о сотрудничестве с ЕС в области внешней политики приведёт к разрушению связей между Великобританией и Евросоюзом, сказала в интервью The Guardian председатель комитета Европарламента по обороне и безопасности Натали Луазо. По её словам, без договорной базы Лондон не сможет ни участвовать в военных операциях ЕС, ни получать от него разведданные.



Reuters

Председатель комитета Европарламента по вопросам обороны и безопасности и экс-министр Франции по делам Европы в правительстве президента Эммануэля Макрона Натали Луазо предупредила, что связи между Великобританией и Евросоюзом в плане внешней политики и обороны будут слабеть, пишет британская The Guardian.

«Великобритания — наш союзник в рамках НАТО, но есть ряд важных тем, где наше сотрудничество уже не будет таким как прежде, если не будет создана какая-то договорная база», — сказала Луазо в интервью изданию. Как подчёркивает обозреватель газеты, заявления евродепутата стали реакцией на шаги британского правительства, которое ещё в феврале после старта переговоров о брексите заявило о том, что Лондон не будет заключать с Брюсселем формальных внешнеполитических соглашений, поскольку они могут поддерживать «дружеский диалог» и без официального оформления отношений. Таким образом, британские власти в сущности нарушили обещания, которые ранее дал Борис Джонсон, констатирует автор статьи.

«Мы сейчас почти не слышим от Великобритании предложений по таким вопросам, как Иран, Сирия или Ливия, — также отметила Луазо. — Даже в НАТО голос Лондона стал значительно тише, чем раньше. Быть может, так будет лишь какое-то время, но это факт».

По данным The Guardian, Луазо подчеркнула, что не имея формального соглашения о сотрудничестве с ЕС, Великобритания не сможет принимать участие в военных операциях Евросоюза за рубежом и получать от европейских союзников разведданные, а также потеряет доступ к зашифрованному сигналу спутника «Галилео», который может использоваться для наведения ракет и передачи информации во время чрезвычайных ситуаций национального уровня. «Мы, разумеется, не будем отказывать Великобритании в правах, но лишь если британская сторона заключит с нами конкретное рамочное соглашение, — добавила экс-министр. — Соображения в том духе, что всё можно решить через дипломатические реверансы, неверны и не соответствуют действительности».

Луазо также отвергла обвинения в адрес Франции в том, что она намеренно препятствует участию Великобритании в новых оборонных проектах, не давая британским компаниям подписывать соответствующие контракты; на это, в частности, жаловались в британском правительстве ещё при премьерстве Терезы Мэй, утверждая, что Париж твёрдо стоит на том, чтобы подобные контракты было запрещено заключать с компаниями вне ЕС, из-за чего Великобритания после брексита потеряет к ним доступ. По словам евродепутата, Франция всегда выступала за то, чтобы Лондон как можно активнее сотрудничал с Евросоюзом в плане внешней политики и обороны, пишет The Guardian.

Как отмечает журналист газеты, на отказ Джонсона от подписания формального соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом в плане внешней политики с «сожалением и недоумением»отреагировали многие европейские дипломаты. В частности, глава делегации ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье заявил, что «до сих пор не может понять», почему Лондон решил пойти на такой шаг.