В РФ предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

17.06.2020, 8:53, Новости дня

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей, сообщила председатель комитета Ирина Волынец.

Соответствующее предложение направлено в Государственную думу и в правительство, сообщил RT.

По ее словам, в связи с пандемией коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация. Государство уже выделило средства на пособия детям разных возрастов, однако родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой, добавила Волынец.

При этом она подчеркнула, что те льготы и пособия, которые уже действуют для этой группы родителей, следует сохранить в полном объеме.

Предположительно, дополнительное пособие может стать ежемесячным до конца текущего года. Его размер предлагается рассчитывать исходя из прожиточного минимум – не ниже двух на члена семьи.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вдвое увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

В апреле Путин распорядился сделать оформление пособий максимально простым и необременительным в дистанционном порядке. Такая мера касается в первую очередь выплат родителям детей от трех до семи лет, потерявшим работу.