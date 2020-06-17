 

В РФ предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

17.06.2020, 8:53, Новости дня

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей, сообщила председатель комитета Ирина Волынец.

Соответствующее предложение направлено в Государственную думу и в правительство, сообщил RT.

По ее словам, в связи с пандемией коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация. Государство уже выделило средства на пособия детям разных возрастов, однако родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой, добавила Волынец.

При этом она подчеркнула, что те льготы и пособия, которые уже действуют для этой группы родителей, следует сохранить в полном объеме.

Предположительно, дополнительное пособие может стать ежемесячным до конца текущего года. Его размер предлагается рассчитывать исходя из прожиточного минимум – не ниже двух на члена семьи.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вдвое увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

В апреле Путин распорядился сделать оформление пособий максимально простым и необременительным в дистанционном порядке. Такая мера касается в первую очередь выплат родителям детей от трех до семи лет, потерявшим работу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Все москвичи с ОРВИ и их родственники будут сидеть две недели на карантине: их приравняли к инфицированным коронавирусом

05.06 / Путин назвал опасность жизни по принципу «после нас хоть потоп»

13.05 / Власти Киева планируют возобновить работу общественного транспорта с 22 мая

11.06 / За три года безвиза украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Евросоюза – Госпогранслужба

10.05 / Зеленский о выезде “заробитчан” за рубеж в период пандемии: Рабства в Украине нет

18.05 / Тренер “Баварии”– о победе над “Унионом”: были сложности с нащупыванием игры

20.05 / Губернатор Ленобласти рассказал о трудоустройстве безработных

04.05 / Коронавирусом заразилась треть из 10 тысяч якутских вахтовиков. Рабочих вывозят в другие регионы

13.06 / В РФ новую подводную лодку назвали именем киевского князя

09.06 / В Соединенных Штатах простятся с Джорджем Флойдом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска