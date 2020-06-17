У здоровых людей ученые обнаружили начальные признаки депрессии
17.06.2020, 8:53, Разное
Ученые установили, что даже у внешне здоровых людей можно обнаружить симптомы развивающейся депрессии. По словам специалистов, изменения функций мозга у людей без внешних признаков депрессивного состояния способны привести к появлению тревожности и других симптомов.
Исследование проводили финские специалисты из Национального центра позитронно-эмиссионной томографии в Турку. Им удалось обнаружить связь между опиоидной системой в мозге и изменениями настроения, например, тревожным состоянием или депрессией. Так, у испытуемых, склонных к таким расстройствам, наблюдается малое количество опиоидных рецепторов.
Эксперты сравнивают рецепторы с маленькими «станциями», на которые могут влиять опиаты или опиоиды. Их количество может сокращаться даже у внешне здоровых людей, что может оказаться первичным признаком начала развития депрессии, отметил профессор из Университета Турку Лаури Нумменмаа. При обнаружении подобных изменений медики могут использовать лекарства, влияющие на опиоидную систему.
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