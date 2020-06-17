Для подавления чечено-арабского конфликта во французский Дижон переброшен спецназ

17.06.2020, 8:48, Новости дня

Дополнительные силы французской полиции направлены во французский Дижон, где несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные конфликтом между проживающими во Франции чеченцами и местными жителями североафриканского происхождения.

Как госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес силы безопасности дадут «чрезвычайно жесткий ответ». При этом городской полиции Дижона будут помогать два отряда специального назначения.

Начатое расследование выявит все преступные деяния зачинщиков беспорядков, подчеркнул Нуньес, передает Deutsche Welle.

Предположительно, поводом к началу конфликта стало нападение на 16-летнего чеченского подростка в пригороде Дижона Грезиле местных жителей североафриканского происхождения. После 12 июня к месту событий съехались более 200 представителей чеченской общины. В результате столкновений враждующих сторон на улицах возникали баррикады, поджигались автомобили и мусорные баки, происходила стрельба.

По данным городской администрации, в результате беспорядков ранено не менее 10 человек, среди них владелец пиццерии, получивший тяжелое ранение во время произошедшей перестрелки. Были задержаны не менее четырех человек, информирует агентство AFP.

Полиции приходилось иметь дело с группами от 50 до 100 человек, вооруженными битами и огнестрельным оружием, рассказал представитель полицейского профсоюза Стефан Рагоне в интервью новостному порталу Franceinfo.

Также представители местных властей полагают, что беспорядки могут быть связаны с наркоторговлей и дележом территорий. Похожий конфликт с участием чеченцев произошел несколько дней назад в Ницце, где были ранены четыре человека.

Ранее французский политолог Дмитрий Кошко, комментируя газете ВЗГЛЯД конфликт в Дижоне между выходцами из Чечни и наркоторговцами-арабами, указал, что французская полиция долго не обращала внимания на события в Дижоне. Первые аресты состоялись лишь в ночь на вторник. До этого за три дня беспорядков не был никто задержан. По его мнению, говорить об окончании противостояния пока преждевременно.