Ополчение Донбасса уничтожило огневые точки ВСУ

17.06.2020, 8:38, Разное

Днем 15 июня бойцы 24-й бригады Вооруженных сил Украины из 120-миллиметровых минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли населенный пункт Калиновка в Луганской народной республике. Также они открыли огонь по селу Лозовое.

Один боец народной милиции ЛНР получил ранения средней степени тяжести. Ему была оказана помощь. Ответным огнем ополчение Донбасса сровняло позицию подконтрольных Киеву силовиков с землей, передает “Царьград”. Один украинский солдат погиб, еще один пострадал.