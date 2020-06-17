 

Ополчение Донбасса уничтожило огневые точки ВСУ

17.06.2020, 8:38, Разное

Днем 15 июня бойцы 24-й бригады Вооруженных сил Украины из 120-миллиметровых минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли населенный пункт Калиновка в Луганской народной республике. Также они открыли огонь по селу Лозовое.

Один боец народной милиции ЛНР получил ранения средней степени тяжести. Ему была оказана помощь. Ответным огнем ополчение Донбасса сровняло позицию подконтрольных Киеву силовиков с землей, передает “Царьград”. Один украинский солдат погиб, еще один пострадал.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Пластические хирурги составили портрет идеального женского лица

13.04 / Экономика: За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

13.06 / Вирусолог опроверг слухи об опасности вакцины от коронавируса

24.05 / Мнение: Неужели у Кадырова – коронавирус и он в Москве: но почему и зачем скрывать?!

21.04 / Брежнева показала любопытное фото сына Цекало

11.06 / В мае в столице умерли больше 5 тысяч зараженных коронавирусом

10.05 / Чьими будут активы

14.06 / Алкоголик-миллионер: обнародован месячный доход Ефремова

16.06 / Ученые определили причину возникновения аномальной жары

10.04 / Сергея Зверева обвиняют в похищении бездомного ради его «ресурсов здоровья»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска