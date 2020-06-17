В России предложили начать новые выплаты для матерей-одиночек

17.06.2020, 8:38, Разное

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председатель НРК Ирина Волынец, из-за пандемии коронавируса в России наступила сложная экономическая ситуация. Ранее правительство уже выделило средства на пособия для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку, однако направленная сумма является недостаточной. Волынец считает, что такие родители остаются незащищенной социальной группой.

В тексте обращения идет речь о временной ежемесячной компенсации матерям– и отцам-одиночкам. Они должны получить средства, не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такие выплаты предложено предоставить до конца 2020 года.

Председатель НРК обратила внимание, что все льготы, которые действуют для родителей-одиночек на данный момент, должны сохраниться полностью.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

Интересно, что ранее комитет также предложил выделить средства для потерявших работу из-за пандемии родителей, которые обязаны выплачивать алименты. Размер выплат должен зависеть от размера долга алиментов, который образовался за время режима самоизоляции. Такую идею обсудят в Госдуме.