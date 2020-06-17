 

Россиян, планирующих голосовать онлайн, поджидают хакеры

17.06.2020, 8:38, Новости дня

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о возможной волне мошеннических на россиян, ищущих в сети информацию о голосовании по конституционным поправкам и официальным розыгрышам призов для его участников. Злоумышленники уже начали регистрировать сайты с названиями, которые легко принять за официальные.

О новой угрозе со стороны кибермошенников пишет “Коммерсант” со ссылкой на начальника отдела информационной безопасности компании “СёрчИнформ” Алексея Дрозда. По его словам, в последние дни появились несколько доменов, напоминающих официальный сайт онлайн-голосования, зарегистрированный “Ростелекомом” – 2020og.ru.

Пока что на таких сайтах размещена агитация или сведения о проведении всенародного голосования, однако, предупреждает эксперт, с началом голосования все может измениться. Как это случилось после объявления о новых выплатах семьям с детьми, мошенники просто не могут не воспользоваться громким информационным поводом.

Эксперт считает, что в первую очередь киберпреступники постараются при помощи сайтов-фальшивок похитить как можно больше пользовательских данных – их будут запрашивать для “авторизации”. Потом базу с такими данными можно продать на хакерских форумах.

Но есть угроза и для кошельков пользователей. В некоторых регионах пытаются повысить интерес к голосованию, проводя розыгрыши призов. Мошенники, вероятно, создадут фальшивые сайты-копии и, выяснив через них телефон человека, будут звонить ему с целью выманить данные для списания средств с его банковской карты. Другой вариант – фишинговые сайты, якобы предлагающие проверить выигрыш, требуя при этом ввести платежные данные.

Текст:

Вести.Hi-tech



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