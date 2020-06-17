 

Lenovo выпустила первый в мире 5G-ноутбук

17.06.2020, 8:38, Новости дня

Компания Lenovo объявила о выходе на рынок первого в мире ноутбука с возможностью подключения к высокоскоростным сетям 5-го поколения. За связь с 5G отвечает модем Qualcomm X55 5G, который можно найти в таких смартфонах, как Samsung Galaxy S20 и Motorola Edge Plus.

Помимо 4G (LTE), 5G-модем позволит лэптопу использовать диапазон частот до 6 ГГц, а также намного более “быстрые” волны миллиметрового диапазона mmWave. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление компании.

“Мозгами” ноутбука служит процессор Snapdragon 8cx. Новейший чип Qualcomm намного продлевает время автономной работы – до 24 часов на одной зарядке, утверждают в Lenovo.

Прочие характеристики устройства вполне рядовые: 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920х1080 пикселей и IPS-матрицей, 8 гигабайт оперативной памяти, SSD-накопитель объемом 256 ГБ, два порта USB-C, 3,5-мм аудиоразъем для наушников и сканер отпечатков пальцев. Работает аппарат на операционной системе Windows 10 Pro.

В США ноутбук будет продаваться под названием Flex 5G в качестве эксклюзива для оператора Verizon. Там его можно будет купить с 18 июня по цене $1400. Позднее в этом году новинка – скорее всего, под брендом Yoga 5G – выйдет у оператора EE в Великобритании, Sunrise в Швейцарии и CMCC в Китае.

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Вести.Hi-tech



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