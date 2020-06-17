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17.06.2020, 8:38, Новости дня

Власти Улан-Удэ объявили о переносе массовых мероприятий ко Дню города на более поздний срок. Напряженная эпидемиологическая ситуация и угроза распространения коронавируса не позволяет проводить сейчас масштабные празднества с участием большого количества граждан, уточнили в администрации города.

По словам мэра Игоря Шутенкова, невзирая на сложную обстановку, городу удалось достойно отметить День Победы. Все мероприятия прошли в онлайн-режиме. Кстати, в режиме ограничений состоится и Парад 24 июня, уточнил глава города. Власти обратились к ветеранам с просьбой остаться дома и посмотреть праздничное шествие по телевизору — трансляция будет идти в прямом эфире. Это сделано для того, чтобы сохранить здоровье граждан.

Свой праздник Улан-Удэ традиционно отметит в третью субботу июня. Но мероприятия пройдут в безопасном формате. Как напоминает ГТРК "Бурятия", 7 сентября на торжественном открытии Дня города Игорь Шутенков выступил с предложением перенести праздник на теплое время года. Горожане приняли активное участие в обсуждении этого вопроса. Голосование проходило в районных администрациях, домах творчества, школах и детсадах, высших и средних учебных заведениях, на сайте "Активный горожанин", а также в соцсетях. В итоге более 20 тысяч жителей города проголосовали за июнь.

Текст:

ГТРК "Бурятия"



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