 

Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»

17.06.2020, 8:35, Новости дня

Бывшая участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня объяснила свое скандальное заявление о получателях минимального размера оплаты труда (МРОТ), оправдавшись тем, что ее слова были вырваны из контекста.

Соответствующее видео она выложила в своем Instagram. Боня отметила, что говорила не обо всех россиянах, а только о тех людях, которые являются алкоголиками. 

«Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится», – сказала телеведущая. 

Также она уточнила, что в прошлый раз у нее «не было достаточно времени, чтобы прояснить свою позицию». Боня подчеркнула, что говорила о людях, ставшими «отбросами общества».

«Мы умалчиваем, то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник», – сообщила Боня.

Также Боня заметила, что не выступает против повышения минимального размера оплаты труда.

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Поправки в конституцию. Моя позиция и уточнение тех слов, о чем я говорила вчера в моих сторис.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 16 Июн 2020 в 10:16 PDT

Накануне телеведущая, бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня посоветовала властям помогать бизнесменам, а не «алкоголикам и нищебродам». Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал Боню после скандального высказывания.

Ранее другая бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева написала в соцсетях, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради средств материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева назвала часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».



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