 

В Чили обнаружили 31 тыс. неучтенных случаев COVID-19

17.06.2020, 8:35, Новости дня

В Чили в официальной статистике обнаружили 31 412 неучтенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом член экспертного совета, консультирующего чилийское правительство, доктор Рафаэль Араос сообщил 16 июня на брифинге, проинформировало агентство Reuters.

По словам эксперта, случаи COVID-19 зафиксировали еще в марте, но обнаружили несовпадения в цифрах только сейчас в результате проверки.

Представители чилийского здравоохранения отметили, что выявленная цифра составляет почти шестую часть общего уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на сегодня.

Дополнительные цифры пообещали внести в общую статистику 17 июня.

По состоянию на 16 июня в Чили было зарегистрировано 184 449 случаев коронавирусной инфекции и 3383 смерти от COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с пандемией, в мире зарегистрировано почти 8,2 млн случаев коронавирусной инфекции. Почти 444 тыс. человек умерли, почти 4 млн вылечились. Чили по количеству случаев коронавируса занимает пока 12-е место в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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