 

Турция начала военную операцию на севере Ирака

17.06.2020, 8:35, Новости дня

Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию в районе Хафтанин на севере Ирака. Об этом 17 июня со ссылкой на министерство национальной обороны Турции проинформировало государственное агентство “Анадолу”.

Операцию назвали Pençe-Kaplan (“Коготь тигра”).

При поддержке боевой авиации, обычных и ударных беспилотников, а также средств огневой поддержки силы спецназначения Турции вошли в район Ирака “с целью нейтрализации боевиков РКК и других террористических элементов, угрожающих безопасности Турции”.

В оборонном ведомстве Турции подчеркнули, что операция “Коготь тигра” начата в ответ на участившиеся попытки боевиков атаковать турецкие полицейские участки и районы расположения военных баз.

“Операция Pençe-Kaplan проводится в рамках законного права Турции на самооборону, которое вытекает из международного права”, – рассказали в “Анадолу”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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