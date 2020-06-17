Втянутый в мерзкий скандал Евгений Петросян: Это какая-то провокация

17.06.2020, 8:34, Разное

12 июня Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище в закрытом гробу. Прославленный писатель-сатирик, который и сам нередко выходил на сцену со своими произведениями, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Собственно, поэтому на похоронах было мало народа. Тем не менее, в последний путь Анатолия Трушкина проводили певец Юрий Лоза, артист Симон Осиашвили, живописец Никас Сафронов с сыном, пианистом Лукой Затравкиным.

Отметился там и некий Николай, представившийся помощником Евгения Петросяна. Под шумок этот человек, как говорят, и выкрал у одного из провожающих в последний путь Анатолия Трушкина полмиллиона рублей. Разразился скандал.

Журналисты связались с самим Евгением Петросяном, чтобы тот прокомментировал мерзкую ситуацию. “Не понимаю, о чем вы говорите. Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете? Я не знаю об этом ничего. Было бы хорошо, если б вы нашли фото этого человека”, – посоветовал прославленный артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 1:26 PDT

После того, как стало известно, что Евгений Петросян разводится с Еленой Степаненко, его имя то и дело полощат в Сети. Первый громкий скандал случился, когда выяснилось, что юмористы, прожившие вместе более 30 лет, расстались из-за молодой помощницы юмориста Татьяны Брухуновой.

Далее шумиха только стала увеличиваться, ведь начали появляться пикантные подробности. Например, что после развода Петросенко (как за глаза называют Евгения Петросяна и Елену Степаненко) никак не могут поделить общее имущество на баснословную сумму.

А потом оказалось, что юморист женился на Татьяне Брухуновой. Якобы весной этого года у новоиспеченных супругов появился ребенок. Правда, будто бы рожала не сама Таня, а суррогатная мама.