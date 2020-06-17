Медведев рассказал о тройном ударе по российской экономике

17.06.2020, 8:30, Новости дня

Основными шоками для российской экономики в 2020 году стали снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса, написал зампредседателя совета безопасности Дмитрий Медведев в статье «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса».

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», – написал Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Он отметил, что за последние 20 лет РФ трижды выдерживала такие удары и в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия. «Основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть», – полагает Медведев.

Вторым шоком он назвал последствия ограничений из-за эпидемии коронавируса. По словам Медведева, внешне этот шок напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. «Но это сравнение – крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», – отмечает Медведев.

По его мнению, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро, при условии, что новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений.

Третий шок, по словам зампредседателя совета безопасности, связан со снижением зарубежного спроса на российские товары из-за замедления мировой экономики. «Сегодня сокращение торговли и спроса в мире – также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей. Поэтому продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится. Но и здесь есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами», – добавил он.

Медведев также указал, что для оживления хозяйственной жизни после пандемии коронавируса понадобятся колоссальные средства. «Нужны вакцины и лекарства от вируса. Но сильнодействующие препараты необходимы и для мировой экономики, и для экономик отдельных государств. Помощь и поддержка требуются огромному числу людей. Колоссальные средства понадобятся для оживления хозяйственной жизни», – говорится в статье.

Кроме того, по его словам, растет риск финансового кризиса за рубежом. «Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м. К этому мы также должны быть готовы», – сообщил Медведев.

В этой связи он подчеркнул важность антикризисного плана восстановления экономики. «Сейчас главное – его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения. Необходима развернутая поддержка граждан и компаний, которая позволит избежать резкого сокращения совокупного спроса и предложения, предотвратить рост бедности», – отметил зампред Совбеза.

Он также перечислил принципы социально-экономической политики на первом этапе открытия экономики. В первую очередь, по его мнению, это постепенное снятие всех ограничений, ориентиром для чего являются готовность и оснащенность медицины для борьбы с пандемией. Во-вторых, это поддержка людей, которая, в том числе, должна касаться наемных работников и индивидуальных предпринимателей. Далее идет работа, направленная на стимулирование предложения, – посредством, прежде всего, снижения издержек, которые испытывают компании в связи с ведением бизнеса. При этом малому предпринимательству, возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки в момент снятия карантина, полагает Медведев.

«В-четвертых, дальнейшее упорядочение контрольно-надзорной деятельности. В-пятых, максимально возможное в текущей ситуации сохранение бюджетных обязательств, включая инвестиционные», – подытожил он.

Медведев указал, что размеры поддержки государства в сложившейся ситуации в условиях пандемии коронавируса должны соотноситься «с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан». «Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесет неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса», – добавил он.

По словам зампредседателя Совбеза, «концентрируясь на проблемах противодействия пандемии и связанному с ней экономическому кризису, важно не упускать из виду долгосрочные вызовы и задачи». «Неопределенность и непредсказуемость в глобальной экономике, которые наблюдались в последние годы, получили наивысшее воплощение. На наших глазах формируются новые институты и механизмы общественной и экономической жизни, в основе которых лежат новейшие технологические решения», – считает Медведев.

Он уверен, что «уже сейчас следует начать детальный анализ решений, связанных с созданием новых антикризисных институтов». «Понять, какие институты носят краткосрочный характер, и от них желательно затем отказаться, а что действительно является прорывом в будущее», – добавил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать новые меры поддержки граждан и экономики, в частности касающиеся работающих россиян старше 65 лет. Также Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца и подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.