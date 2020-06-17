Глава ВОЗ заявил о большом научном прорыве в лечении коронавируса

17.06.2020, 8:30, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавируса.

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», – сообщил Гебрейесус, передает РИА «Новости».

Он назвал результаты испытаний «отличной новостью».

Согласно проведенному в Оксфорде исследованию, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, – на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка 5 фунтов стерлингов (437 рублей). Британское правительство уже одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19.

В апреле министерство здравоохранения РФ обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В список лекарств тогда также вошел дексаметазон.

Также в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе «Фавипиравира». Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. Пока его нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.