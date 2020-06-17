Роскачество рассказало об уязвимостях «умных» устройств

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17.06.2020, 8:30, Новости дня

Устройства «интернета вещей» могут быть уязвимыми в области информационной безопасности, если доступ к ним получат хакеры, предупредили эксперты Роскачества.

«Все устройства умного дома могут быть соединены в единую систему, а та, в свою очередь, должна быть связана с вашим смартфоном и компьютером. Таким образом, если хакер или вирус сумели проникнуть в любом месте через уязвимости, они, с высокой вероятностью, смогут захватить и все остальные устройства по цепочке», – приводит РИА «Новости» сообщение организации.

«Умный дом» – это система домашних устройств, которые могут общаться с владельцем через интернет и выполнять команды без участия человека. 

Эксперты предупредили, что в последнее время элементы «умного дома» проявляют уязвимость перед кибератаками. В частности, «умные» розетка и лампочка часто открывают двери хакерам в «умный дом». 

«С учетом все более растущей автоматизации киберпреступных процессов, незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами, в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», – отмечают в Роскачестве.

Чтобы обезопасить себя от хакеров, необходимо ставить на устройствах надежные пароли, в том числе стоит сменить их после покупки, а также двухфакторная аутентификация. Также важно использовать антивирусные программы, как минимум один маршрутизатор VPN и регулярно обновлять программное обеспечение.

Что касается «умной колонки», стоит отказаться от обмена с производителем записями, используемыми для улучшения обслуживания. Также специалисты рекомендуют отключать устройство, если оно не используются и не обсуждать вблизи него конфиденциальные темы. 

Ранее российские ученые разработали схему шифрования и хранения данных «умных» устройств, чтобы защитить передаваемую ими информацию от взломов.



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