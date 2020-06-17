МС-21 протестировали в полете с одним выключенным двигателем

17.06.2020, 8:16, Новости дня

Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.

По его словам, по мере отработки систем самолета отказов выявляется с каждым разом меньше. Мутович пояснил, что согласно программе испытаний приходится специально вводить неисправности для оценки функционирования систем и реконфигурации борта, передает РИА «Новости».

«Например, недавно мы с моим коллегой в очередной раз больше двух часов летали на МС-21 с одним отключенным двигателем для оценки работы систем самолета в такой ситуации», – сказал он.

Так, четвертый опытный МС-21-300 в первом полете и при перегоне в Жуковский в марте этого года показал высокую надежность всех систем.

«В последнее время мы увеличиваем интенсивность испытательных полетов. Часто в один день летает две машины, а в начале июня в небе одновременно находились три самолета МС-21-300», – добавил он.

В декабре сообщалось, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сборка серийных гражданских самолетов МС-21 должна начаться в 2020 году.