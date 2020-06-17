Медведев: Обвинение биолабораторий в создании вирусов грозит войной

17.06.2020, 8:16, Новости дня

Деятельность биолабораторий, в том числе размещенных по всей планете американских центров, не должна вызвать подозрений, иначе при любой вспышке новой инфекции страны начнут обвинять друг друга, что может перерасти в полноценную войну, считает зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Или вопрос об исследовательской работе, которая ведется в определенных лабораториях, в том числе тех, которые США разместили по всей планете. Их деятельность не должна вызывать подозрений, иначе при новой вспышке любой инфекции (а в том, что такие вспышки будут, никто не сомневается) станут выдвигаться бесконечные взаимные претензии, выстраиваться конспирологические теории, вводиться перекрестные санкции», – говорится в статье Медведева для журнала «Россия в глобальной политике».

Он указал, что в этом случае «недалеко и до прямого конфликта». «Все примутся подозревать друг друга во всем, каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием. Это рискует спровоцировать невероятную международную напряженность, которая легко может перерасти в полноценную, а не так называемую «гибридную» войну», – считает Медведев.

В то же время зампредседателя Совбеза выразил надежду на более открытый диалог США с участниками Конвенции о запрете биооружия. Он напомнил, что РФ сохраняет приверженность такому важному международному документу, как Конвенция о запрещении биологического оружия.

«В настоящий момент это соглашение, единственное в своем роде, нуждается в основательной доработке с учетом современных реалий. К сожалению, не все наши партнеры с этим согласны. Например, США ратифицировали Конвенцию в 1972 году, однако сейчас проверить ее исполнение Вашингтоном с помощью международно-правовых средств не представляется возможным. Наши американские коллеги отказались в 2001 году принимать соответствующий протокол к Конвенции и перестали разрешать у себя проверки», – отметил Медведев.

Он призвал к выполнению положений Конвенции в полном объеме. «Тем самым напоминая мировому сообществу о недопустимости использования биологического оружия. Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами–участниками Конвенции», – подчеркнул он.

Кроме того, Медведев сообщил о необходимости максимально жестко контролировать биотехнологии и биолаборатории, поскольку «пандемия коронавируса со всей очевидностью доказывает, насколько чувствительно для человечества моментальное заражение миллионов людей». По его мнению, это в свою очередь может стать побудительным мотивом для использования крайне опасных технологий биотерроризма.

Медведев не исключил, что придется пересмотреть международное сотрудничество по биологическим исследованиям. «Несомненно, по окончании пандемии потребуется пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований. Соответствующая работа возможна и на площадках таких организаций, как ООН, включая её институт ВОЗ. А также на региональных площадках, таких как ОДКБ и ШОС, которые уделяют значительное внимание разным аспектам безопасности», – написал Медведев.

Он отметил, что закрытые исследования были и будут – как для обеспечения государственной безопасности, так и в корпоративных интересах. «Но нужны согласованные странами протоколы: как действовать при возникновении угрозы пандемии, о чем информировать партнёров по международному сообществу и ВОЗ. Тогда не будет бесконечных разборок по поводу того, кто был пресловутым нулевым пациентом, кто и что скрыл, что было сделано, а что нет», – считает Медведев.

Он также выразил мнение, что государства должны взаимодействовать в ходе прививочной кампании от COVID-19. «Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах, прежде всего – по соображениям национальной безопасности. Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор «коронавирусную бомбу», – отметил Медведев.

Он указал на то, что после эпидемии в целом ряде случаев государствам «придется пойти на прямое сотрудничество», в частности, на «обязательное взаимодействие в ходе прививочной кампании от COVID-19».

«В Средние века город, в котором поселилась чума (по сути – крепость), полностью блокировали, а большинство его жителей были обречены на гибель. Мы живем в принципиально иной реальности. Поэтому ответ на все проблемы пандемического кризиса должен быть универсальным. Это предполагает постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями. Это должно быть разумно открытое сотрудничество», – убежден замглавы Совбеза.

Ранее он отметил, что основными шоками для российской экономики в 2020 году стали снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса.