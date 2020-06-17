 

Нефть подешевела на данных о запасах в США

17.06.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются в пределах 2,5%, поскольку инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API).

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,78% – до 40,23 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2,42% – до 37,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 3,9 млн баррелей. А официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 0,15 млн баррелей.

Беспокойство по поводу возможной второй волны вируса также отражается на ценах. В мире выявлены уже более 8 млн случаев заражения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Карантин и самоизоляция противоречат Конституции – Верховный Суд Украины

14.05 / Бренд Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

03.06 / Россия дала оценку позиции США по Гонконгу

13.06 / Защита Ефремова опровергла сообщения о «ломке» у артиста

05.06 / Стало известно, когда высланные россияне покинут Чехию

02.06 / Онищенко рассказал, что человечество семь раз поражали коронавирусы

08.06 / “Кремль не заслужил такой подарок”. Американский генерал в отставке Ходжес прокомментировал возможный вывод войск США из Германии

10.04 / Вайнштейн излечился от COVID-19

02.06 / В Москве за сутки скончался 61 пациент с коронавирусом

11.04 / Что это было? Google прокомментировал случившееся с интервью Проценко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска