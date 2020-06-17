Медведев предупредил о риске появления «большого брата» из-за цифровизации

17.06.2020, 8:08, Новости дня

Цифровизация всех сфер жизни, которая наблюдается в мире, не должна вызывать риски появления «большого брата» и ограничений прав граждан, говорится в статье зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева в журнале «Россия в глобальной политике».

В статье говорится, что «цифра», несомненно, станет «важнейшим фактором экономического, социального и политического развития в постпандемийном мире», передает РИА «Новости».

«Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые дает цифровизация, и угрозой появления «цифрового Большого Брата», ограничения фундаментальных прав и свобод человека. Экономическая эффективность, которую несет цифровизация, не может быть куплена ценой «цифрового тоталитаризма», – подчеркивает Медведев.

Он также поднял вопрос организации производства в новых условиях. По его мнению, предстоит пересмотреть многие нормы ведения бизнеса с учетом эпидемиологических рисков, что, скорее всего, повысит издержки в экономике.

«Вместе с тем цифровые технологии несут в себе возможности компенсации этих издержек. Но это повлечет за собой выработку новых структурных и институциональных решений. «Регуляторная гильотина» в этих условиях не уходит на периферию – напротив, актуальность ее резко возрастает. Ведь «цифра» не только позволяет, но и требует решительного отказа от устаревших и сковывающих социально-экономический рост форм контроля и надзора», – сказал он.

Медведев также отметил, что ситуация с коронавирусом «предъявила новые требования к функционированию секторов, непосредственно определяющих условия жизни человека, – образование и здравоохранение, условия труда и отдыха, система мотивации» и так далее.

«Предстоит осмыслить долгосрочную роль «цифры» во всех этих сферах, причем так, чтобы качество их работы существенно возрастало. Ведь именно человеческий капитал (или, точнее, человеческий потенциал) является в XXI веке ключевым фактором конкуренции. А мы должны четко понимать, что глобальное сотрудничество, необходимость которого еще раз подчеркнула пандемия, никак не избавляет от глобальной конкуренции», – отметил заместитель председателя Совета безопасности.

Вместе с тем, отмечает Медведев, мир теперь гораздо более взаимосвязан, чем в прошлых столетиях, а цифровые технологии дают человечеству почти безграничные возможности для взаимодействия без потери времени, которое слишком дорого. Он процитировал русского ученого Константина Циолковского: «В Золотой век войдут люди, которые научатся объединяться…».

«Человечество не раз подтверждало справедливость этого изречения. В Средние века эпидемии чумы оказали огромное влияние на развитие медицины и государственного управления. В XIX столетии таким мощным катализатором оказалась холера, в начале XX века – «испанский грипп», – пишет Медведев.

По его словам, именно благодаря международному сотрудничеству возникли санитарные конференции, на которые съезжались врачи, эпидемиологи, демографы, чтобы выработать эффективное противодействие болезням. Их совместная работа позволила основать в 1948 году Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), создать линейку препаратов, которые принято называть антибиотиками.

При этом зампред Совбеза констатирует, что в те времена на организацию и институционализацию такого взаимодействия уходили годы и десятилетия.

«Отсутствовали средства оперативного распространения информации, да и мир в целом был очень далек от уровня современных коммуникаций. Сегодня он гораздо более взаимосвязан, а цифровые технологии дают человечеству почти безграничные возможности для взаимодействия без потери времени, которое, как мы ещё раз убедились, слишком дорого», – заключил Медведев.

Зампредседателя Совета безопасности также пишет, что РФ в данный момент работает над развитием национальной системы кибербезопасности и призывает мировое сообщество к более тесному сотрудничеству для обеспечения глобальной безопасности в цифровом мире.

«Речь идет как о бытовых покупках через интернет-магазины, так и о масштабных сделках, заключаемых в цифровой форме с использованием соответствующих способов оплаты. Объем такой торговли измеряется сотнями миллиардов долларов и будет расти независимо от траектории развития инфекции. Это уже необратимый процесс. Но оборот станет набирать и киберпреступность, создавая все новые мошеннические схемы, на которые правоохранительным структурам придется очень быстро реагировать. Причем в силу трансграничного характера сделок потребуются новые формы сотрудничества правоохранителей разных стран и самые современные технологические средства выявления и фиксации преступлений», – написал он.

Россия работает над развитием такой системы, «в том числе по линии Совбеза и силовых структур». Медведев отметил, что миру пора «принять новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в цифровом пространстве». По его словам, такая работа уже ведется, «но ее следует ускорить».

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал действовать на опережение, развивая цифровизацию. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как РФ начинает «цифровой прорыв».