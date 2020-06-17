Легкомоторный самолет с отказавшим двигателем сел на дорогу в Татарстане

17.06.2020, 8:08, Новости дня

Самолет Cessna Бугурусланского летного училища приземлился на дорогу в Татарстане из-за отказа двигателя, сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

«Около 06.40 17 июня, по информации Камского транспортного прокурора, легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма», – приводит РИА «Новости» слова Ивановой.

«По предварительной информации, в кабине находились два инструктора, пострадавших нет», – добавила она.

Проводится прокурорская проверка.