В ПФР назвали сумму выплат безработным по уходу за пенсионерами

17.06.2020, 8:06, Разное

Безработный может получить компенсацию в размере 1 200 рублей. Для этого нужно ухаживать за гражданином старше 80 лет или за тем, кто достиг пенсионного возраста до 2019 года (мужчины и женщины старше 60 и 55 лет соответственно). При этом необходимо иметь справку от врача о том, что пенсионеру необходим постоянный уход.

Получить выплаты по уходу за пожилым человеком можно вне зависимости от его места проживания. Позаботиться о пенсионере могут лица от 14 лет, но в таком случае нужно согласие родителей.

Безработным для получения выплат по уходу за пенсионерами следует обратиться в местное отделение Пенсионного фонда и предоставить необходимые документы. Пособие назначается с того месяца, когда гражданин обратился в ПФР с заявлением.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления мер поддержки для работающих пенсионеров. Многие из пожилых граждан, продолжающих трудиться, не могут выйти на работу из-за коронавируса, указал глава государства.

Путин: Период действия ряда мер истекает 1 июля. Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока этих людей на работу не приглашают. То есть работать они не могут, а выплаты им заканчиваются. Прошу правительство представить предложения pic.twitter.com/f3cRVaR4e7

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 15, 2020

В России с 1 июля повысятся пенсии для опекунов. Ранее они получали около четырех тысяч рублей, выплаты не индексировались. Также увеличатся пенсии для лиц старше 80 лет.

А с 1 августа на 9,13% будут проиндексированы накопительные пенсии в России. Писать заявление не нужно, все произойдет автоматически.