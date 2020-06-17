Умер самый известный кот Британии

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17.06.2020, 8:06, Разное

В Великобритании умер самый известный в стране рыжий кот по кличке Боб, передает Life.ru. Он был питомцем уличного музыканта Джеймса Боуэна и героем нескольких книг про себя. По одной из них сняли фильм.

Музыкант нашел кота на улице в 2007 году. И без того небогатый Джеймс Боуэн тратил на лечение лапки Боба последние деньги, параллельно стараясь найти ему новых хозяев. На этом поприще он успеха не достиг, однако взамен обрел нового друга.

Домашний питомец помог мужчине побороть свою зависимость, а своим постоянным присутствием на его выступлениях стал привлекать новых зрителей. Издательство Hodder & Stoughton выпустило несколько книг про Джеймса Боуэна и Боба и иллюстрированные адаптации для детей. Сейчас они переведены на 40 языков. По одной из книг сняли фильм. В производстве находится второй.



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