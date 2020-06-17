 

Томография черепа динозавра помогла воссоздать его повадки

17.06.2020, 7:53, Разное

Ученые, исследовав череп динозавра Irritator challenger, смогли воссоздать его образ жизнь. Ирритатор из семейства спинозавридов благодаря уникальной структуре мозга являлся опасным хищником и имел превосходные навыки выслеживания добычи.
Томографию черепа ирритатора возрастом 115 млн лет, найденного на северо-востоке Бразилии, совместно проводили палеонтологи из Германии и Швейцарии. Реконструировав форму мозга, они установили, что он был более крупным по сравнению с другими динозаврами.

Так, у ирритатора был хорошо развит флокулюс, ответственный за функциональность органов зрения во время движения. Учитывая, что структура внутреннего уха имела ряд уникальных особенностей, исследователи предположили, что эти динозавры могли делать быстрые и точные движения головой, но при этом добычу из вида они не теряли.

В целом длина некоторых спинозавридов достигала 18 метров, из-за чего они были более массивными, чем тираннозавры.



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