 

Мнение: Индо-китайский инцидент

17.06.2020, 7:36, Разное

Индийские источники заявляют, что в результате столкновений с китайскими военными убиты 20 индийских солдат и офицеров + большое кол-во раненых. Заявляется, что китайцы потеряли 5 человек убитыми и 11 ранеными.
Стороны ведут переговоры о деэскалации. Это самый крупный пограничный конфликт за последние годы между Индией и Китаем.

PS. Сегодня с публикациями особо не сложилось – с 9 утра нет света и до сих пор не включили. Местный энергосбыт кивает на управляющую компанию, а там просто не берут трубку. Дежурный по городу не отвечает. Все это называлось “профилактические работы”. Желаю добра всем этим прекрасным людям.
Мобильный интернет работает через одно место. В общем, планировавшиеся на сегодня большие материалы уедут на завтра. С почтой и ЛС аналогично.

Источник: Colonel Cassad



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