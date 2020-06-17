Программист Лисов, отсидевший в американской тюрьме, вылетел в Москву

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17.06.2020, 7:35, Новости дня

Станислав Лисов, отбывший тюремный срок в США за совершение хакерских атак, вылетел в Москву. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов. По его словам, Лисов находится на борту вывозного рейса авиакомпании "Аэрофлот".

Станислав Лисов был задержан в Испании в январе 2017 года, затем его выдали Соединенным Штатам, сообщает телеканал "Россия 24".

В конце прошлого года американский суд приговорил программиста к штрафу в 500 тысяч долларов и к четырем годам заключения по обвинению в крупной краже с банковских счетов.

Лисову был засчитан срок содержания под стражей с января 2017 года, когда его задержали в Испании.

Адвокат Лисова Аркадий Бух выразил большую благодарность российскому посольству за хорошую работу, а также отметил, что "повезло с иммиграционным офицером, он очень нормальный человек".



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