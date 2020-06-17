Магнитогорск: небольшой уральский город против целой Европы

17.06.2020, 7:35, Новости дня

У каждого второго советского танка времен Великой Отечественной войны была броня, изготовленная в Магнитогорске. Там же в рекордные сроки построили крупнейшие в Европе доменные печи. Магнитогорск — один из 20 претендентов на почетное звание "Город трудовой доблести".

Усилиями ученых, инженеров, строителей, горняков, металлургов, среди которых были женщины и подростки, Магнитогорск совершил такое, чего не снилось хваленой германской промышленности, а вместе с ней и промышленности колоний и покоренного Старого Света.

Из-за оккупации в начале войны танковую броню в СССР делать было негде, и пока заводы переезжали на Восток, магнитогорцы за один месяц освоили выпуск высоколегированной стали. Такого до них не делал никто в мире.

"В кратчайшие сроки были построены две доменные печи, освоена выплавка брони, так необходимая фронту", – говорит мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Выражение "впервые в мире" к Магнитке применимо не единожды. Не зря знаменитый памятник "Тыл – фронту" стоит именно в Магнитогорске и обращен в сторону Магнитогорского металлургического.

Два исторических факта: город за четыре года освоил производство более 100 видов стали — от броневой и автоматной до подшипниковой и касочной. Доменные печи №5 и №6 — кстати, крупнейшие в Европе, — здесь строили не три года, а год.

"Здесь были применены новые методы в сборке крупных габаритных узлов. Если раньше их собирали частями, то здесь их собирали на земле и поднимали наверх", — рассказывает директор Магнитогорского историко-краеведческого музея Александр Иванов.

Еще факт: каждый второй танк в годы войны был одет в магнитогорскую броню. Вместе с доменщиками, сталеплавильщиками, прокатчиками свои подвиги совершали и горняки, которые дали стране больше 28 миллионов тонн руды.

"Магнитогорский комбинат выдавал к концу войны треть чугуна, четверть стали, более половины железной руды, которая отправлялась на комбинаты Кузнецка и Тагила, и 100 процентов ферромагния и ферросицилия", — продолжает Александр Иванов.

И это мы не считаем выпуска боеприпасов! Магнитка начала производить и фугасные бомбы, и снаряды, и мины. Собственно, тогда зарождался современный Магнитогорск — один из крупнейших мировых центров черной металлургии.

Связавший себя с металлом в те годы, он и сейчас инвестирует в развитие отрасли. Развивает новые направления и способы производства, не забывая про вложения в экологию.

Американский журналист и историк Макс Вернер в своей книге о войне написал: "Весь мир является свидетелем драматической борьбы магнитогорского металла с металлом всей Европы, мобилизованным Гитлером".

Доля риторики в этом высказывании конечно есть, но то, что Вторая мировая была во многом войной стали, причем стали броневой, и что Магнитка в этой войне совершила невозможное — на рудниках, у мартеновских печей, у прокатных станов — это бесспорно.