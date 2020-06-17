 

Ковальчук, Волченков и “Нью-Джерси” попали в список худших контрактов НХЛ

17.06.2020, 7:35, Новости дня

Два российских легионера Национальной хоккейной лиги попали в Топ-15 худших контрактов на рынке свободных агентов за прошедшие десятилетие турнира, составленный авторитетным изданием The Athletic. При этом Илья Ковальчук и Антон Волченков в свое время подписались в один клуб – "Нью-Джерси Дэвилз".

В сентябре 2010 года Ковальчук договорился с "дьяволами" о 15-летнем контракте на 100 млн долларов и это – самый крупный контракт в списке, составленном журналистами. Договор был расторгнут через три года по инициативе нашего игрока, который вернулся в КХЛ, в питерский СКА.

Защитник Волченков занял в этом не самом приятном рейтинг-листе 15-е место. Хоккеист в том же "невезучем" для "Нью-Джерси" сезоне 2010 года подписал с командой 6-летнее соглашение на 25,5 млн долларов. Через четыре года "Дэвилз выкупили контракт россиянина.

На втором месте в списке неудачников Дэвид Кларксон из "Торонто Мейпл Ливз", 7-летний контракт на 36,75 млн долларов в 2013 году, на третьем — Брэд Ричардс и "Нью-Йорке Рейнджерс", — 9-летнее соглашение на 60 млн долларов в 2011 году. Стоит также отметить контракт Брукса Орпика в "Вашингтон Кэпиталз" –27,5 млн долларов за 5 лет в 2014 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Число погибших от коронавируса в США превысило 70 тыс. человек

28.05 / Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер

03.06 / В Госдуме отреагировали на оскорбление Навальным ветерана ВОВ

13.05 / В Испании 3 тыс. граждан подали в суд на правительство из-за смертей родственников от коронавируса

19.05 / Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

04.06 / Верховный Суд попросил КС проверить, были ли карантинные ограничения в Украине законными

01.06 / На Солнце зафиксировали мощную вспышку

16.05 / Виталий Зверев призвал разрешить прогулки в Москве

24.04 / Die Welt – пандемия ослабила боеготовность НАТО, а на Россию не повлияла

10.05 / Американские СМИ заявили о страхе Трампа из-за возможности срыва его переизбрания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска