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17.06.2020, 7:34, Новости дня

В Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила четырех детей. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Слободка Калиновского района. По данным следователей, 32-летняя местная жительница разворачивалась задним ходом на автомобиле ВАЗ 21103 и наехала на игравших у соседского двора детей.

Травмированных детей – четырех, шести, семи и восьми лет – госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Старший из пострадавших мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой находится в травматической коме.

В полиции установили, что женщина находилась за рулем в состоянии опьянения – зафиксировано 1,07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму. Правонарушительница была задержана.

Следственное управление областной полиции начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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