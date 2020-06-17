 

Добкин: Есть большая вероятность, что я буду баллотироваться на пост мэра Киева

17.06.2020, 7:34, Новости дня

Бывший народный депутат Михаил Добкин заявил, что будет подавать свою кандидатуру на должность мэра Киева. Об этом он заявил 16 июня в эфире телеканала “Наш”.

“Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру, среди прочих, на должность мэра города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал. Киевом нужно управлять из двух кресел, поэтому здесь мне все понятно”, – заявил Добкин.

Бывший депутат заявил, что сделает Киев “таким же классным, как до прихода [нынешнего мэра Киева Виталия] Кличко”.

Добкин был депутатом Верховной рады Украины IV созыва (2002–2006) от Партии регионов и III созыва (2014–2019) от партии “Оппозиционный блок”.

В 2006–2010 годах был городским головой Харькова, а затем – в 2010–2014 годах – возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от “Слуги народа”: Александр Дубинский, Александр Ткаченко (4 июня он был назначен министром культуры), Николай Тищенко и Ирина Верещук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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