Зеленский попросил правоохранителей предотвратить перегруз машин на украинских дорогах

17.06.2020, 7:34, Новости дня

Украинским правоохранителям следует обратить внимание на перегруженность автомобилей, следующих по автодорогам страны. Об этом 16 июня на селекторном совещании заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует сайт главы государства.

Совещание, в котором также принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и руководитель “Укравтодора” Александр Кубраков, было посвящено “срочным мерам, направленным на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений”.

“Я не думал, что кроме программы под названием “Большое строительство” в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно – дороги в стране… С завтрашнего дня нам нужно совместно работать, чтобы сохранить наши дороги. Нет смысла строить дороги, которые сразу же разрушают. Нужно сохранить то, что имеем, и приумножить новой, качественной инфраструктурой”, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что проблема перегруженных фур “фиксируется уже даже на новых дорогах, которые начали сооружать”.

Глава государства считает, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, рассказали в Офисе президента.

Программа “Большое строительство” – это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Согласно проекту, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с “Укравтодором” перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта.