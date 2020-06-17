Как Домовой защищал квартиры в Москве от грабителей

17.06.2020, 7:31, Разное

О существовании домового-защитника утверждает в своей книге «Самые невероятные случаи» Н. Н. Непомнящий. Произошло это в Москве, в конце 1980-х или начале 1990-х.

В квартиры этого дома воры забирались шесть раз, и каждая попытка ограбления оканчивалась для них плачевно — на месте преступления с ними расправлялось загадочное существо.

Дом, о котором идет речь, стоит на окраине Москвы и представляет собой 12-этажную высотку. Живут здесь люди среднего достатка — инженеры, шахтеры, бывшие военные.

Первая попытка ограбления произошла осенью, в воскресенье, когда большинство жильцов находилось на своих дачах. Вор залез на крышу, оттуда по веревке спустился, минуя двенадцатый этаж, на балкон одиннадцатого. Он нащупал ногами перила балкона и, не выпуская веревки, присел, чтобы спрыгнуть внутрь.

Но тут, по словам преступника, «будто кто-то выдернул у меня из-под ног перила балкона». Вор сорвался с перил и повис вниз головой на внешней стороне балкона, зацепившись штаниной за один из крюков, на которые хозяйка ставила деревянные ящики с землей для цветов.

В таком положении вор пробыл довольно долго. Сначала он надеялся выпутаться собственными силами и молчал, но потом убедился, что это невозможно. И тогда на него напал дикий страх. Ему казалось, что брюки не выдержат и он свалится головой вниз на асфальт с высоты одиннадцатого этажа. Вор начал звать на помощь. Прохожие вызвали пожарных и милицию. Незадачливого преступника сняли и отправили куда следует.

В этой первой попытке ограбления никто не заметил никакого чуда. На подошве ботинка преступника нашли следы птичьего помета — это голуби, прикармливаемые хозяйкой, щедро помечали перила балкона. Был сделан вывод, что грабитель поскользнулся на одной из этих капель и упал с балкона.

Следующий случай был более загадочным. Другой вор, пробравшийся в дом, пытался открыть застекленную дверь, ведущую с лестничной площадки в коридорчик, общий для четырех квартир. Подбирая отмычку, вор приложил ухо к стеклу, чтобы послушать, есть ли кто-нибудь в помещении или нет.

В это время что-то железное с силой ударило его по голове. Преступник в беспамятстве рухнул под дверью, а рядом с ним упал гаечный ключ. Шесть дней назад, когда меняли дверь, этот ключ был потерян и его никак не могли найти. А он, оказывается, преспокойно лежал на притолоке и ждал своего часа.

Третий случай для жильцов дома уже не был случайностью. Воры вошли в квартиру, уложили в сумки награбленные вещи и решили выпить по стаканчику коньяка, благо начатая бутылка стояла на столе. Их нашли бездыханными.

Вызвали с работы хозяина квартиры, показали ему на бутылку и сказали: «Между прочим вас могут обвинить в отравлении… На обратной стороне этикетки хорошо видно написанное вашей рукой слово “Яд”». Хозяин рассмеялся: «Так ведь я это написал ради шутки. Смотрите». Он налил полную рюмку коньяка и залпом выпил. С ним ничего не произошло.

Все эти истории с неудавшимися ограблениями взбудоражили соседей и дали повод предположить, что у них в доме поселился домовой. Невидимого защитника назвали Михрюткой. Пенсионерки заметили, что Михрютка является скопидомом и берет все, что ему понравится в доме. Стоит положить на видное место мельхиоровую вилку, серебряную ложечку или золотое кольцо, как все тут же исчезает.

«Кошелек с пенсией только что положила на стол, а он пропал»,— жаловалась одна пожилая женщина.

«Вот только что колечко в вазочку опустила, а его уже нет»,— причитала другая.

И что странно: искать все эти пропавшие вещи было просто бесполезно. Оставалось последнее средство. Нужно было крикнуть: «Отдай, Михрютка!» Тут все и находится: вилка почему-то под кухонной плитой валяется, колечко лежит в коробке с нитками, а кошелек — в кармане старого пальто, к которому два года никто не прикасался.

Следующая попытка ограбления закончилась для вора трагически.

К пенсионерке, что жила на седьмом этаже, пришел мужчина и представился работником ЖЭКА. «Хочу проверить, нет ли у вас утечки газа»,— сказал он. Войдя в комнату, мужчина втолкнул старушку в туалет и закрыл дверь на задвижку.

Собрав все ценное в полиэтиленовую сумку, вор спокойно вышел из квартиры. Освободившись из заточения, хозяйка вызвала милицию и решила выйти на улицу, чтобы поведать соседкам о своем горе.

Лифт, как обычно, не работал. Старушка спустилась пешком по лестнице. И лишь только поравнялась с лифтом на первом этаже, как оттуда раздался вопль — короткий и страшный. Никто не понимал, что случилось. Вызвали мастера, вскрыли кабинку лифта. А там в скрюченной позе лежал тот самый «газовщик». И сумка при нем.

Оказывается, когда вор спускался вниз, в лифте что-то заклинило, и он остановился. Вор полдня просидел в кабинке и решил справить малую нужду. К несчастью, под полом какой-то провод был оголен. Вот мужчину и ударило током.

После этого случая все жильцы дома стали воспринимать Михрютку всерьез. Поэтому следующей истории с воровством никто не удивился.

Это случилось с полковником-вдовцом. Привел он к себе в комнату гулящую девицу, с которой познакомился на улице. Выпили по маленькой, легли в постель. Девица же была особой вороватой. Посмотрела по сторонам и приметила: вот портсигар золотой лежит на комоде, вот иконка с серебряным окладом, вот украшения, что от жены остались.

И как только легли в постель, потянулась к полковничьей шее, вроде бы приласкать. И вдруг за спиной слышит ехидный смешок: «Хи-хи!» И следом из-под дивана: «Ха-ха!» Полковник насторожился…

Уже потом, в милиции, воровка рассказывала: «Я тогда подумала: вот сейчас нажму ему на сонную артерию, он в — отключку, заберу, что поценнее, и поминай, как звали».

И нажала. А полковник перед тем, как потерять сознание, потянулся к стене, на которой ружье висело. Но не дотянулся, не успел. Однако ружье все равно выстрелило, само по себе. Пуля, срикошетив от потолка, попала в колено вороватой девице и лишила ее возможности свободно передвигаться.

Потом полковник клялся, что много лет не прикасался к своему ружью и тем более не заряжал его. Почему ружье выстрелило, он и сам не знает. Специалисты же, рассчитав траекторию полета пули, подтвердили: никуда, кроме как в колено, пуля попасть не могла.

Весь дом сразу узнал о новом происшествии. Соседи в один голос говорили: «Михрютка тебя спас». И полковник, ярый материалист, согласился с этим.

Наконец, последний случай. Поселилась на третьем этаже приблудная кошка. И место обнаружила себе хорошее — на деревянной решетке, закрывающей батарею отопления. Опустит хвост в прорезь решетки, и греется.

Однажды ленивая и ко всему безразличная кошка вдруг ни с того ни с сего взвилась в прыжке, словно кто-то с силой дернул ее за хвост. Взвилась и мертвой хваткой вцепилась в ухо спускающейся по лестнице молодой цыганки. Та начала кричать, но кошка не отцеплялась и рвала когтями лицо и шею своей жертвы. Шум стоял на весь подъезд. Наконец, цыганка освободилась от когтей своей мучительницы и выбежала во двор.

Здесь ее окружили выскочившие на шум жильцы. Оказывается, из квартиры, находящейся на четвертом этаже, вышла хозяйка вынести мусор. Дверь за собой она не закрыла. А тут цыганка навстречу. Пока она отвлекала простодушную женщину, ее напарница шарила в комнате.

Быстро схватив все, что попалось под руку, воровка стала спускаться по лестнице. А внизу Михрютка и швырнул в нее кошку.

Вот так домовой защищал свой дом от посягательств воров и грабителей.