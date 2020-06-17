Ракетостроитель Джек Парсонс был оккультистом и пытался создать гомункула

17.06.2020, 7:31, Разное

Джон "Джек" Парсонс (1914-1952) был легендарным американским инженером-ракетостроителем. Он являлся одним из основателей корпорации "Aerojet", которая и в наши дни один из крупнейших в мире производителей ракетных двигателей и ракетных ускорителей.

Также считается, что он был причастен к космической программе NASA, в том числе к высадке астронавтов на Луне в 1969 году, хотя к тому времени он был уже давно мертв. В честь него был назван большой кратер на Луне.

Однако не меньше, чем инженер, Парсонс был известен как алхимик и оккультист и с этой стороной его деятельности связано множество очень странных историй. В том числе часто предполагается, что именно из-за этого он и погиб (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

В 1939 году Парсонс, уже бывший к тому времени известным ракетостроителем, некоторое время увлекался марксизмом, но потом внезапно примкнул к религиозному течению британского оккультиста Алистера Кроули под названием Телема. Более того, он возглавил калифорнийское отделение телемы.

Потом Парсонс подружился с еще одним известным оккультистом Роном Хаббардом и тот даже временно жил в его доме. Парсонс без проблем относился к тому, что Хаббард спит с его женой, для него секс имел значение в первую очередь как сосредоточение "магической энергии". По слухам, он даже пытался использовать эту энергию для "вызова различных Божеств на Землю".

Как подобное могло происходить параллельно с его серьезной научной деятельностью и работой ракетостроителя, понять очень сложно, но это было в реальности.

После Второй Мировой войны оккультная сторона жизни Парсонса стала настолько преобладать над инженерной, что его деятельность привела к расследованию со стороны ФБР. Парсонса это напугало и вскоре он заявил ФБР, что "разорвал все отношения с темным миром". Однако все это было лишь на словах.

Теперь перейдем к теме, озвученной в заголовке этой статьи. По воспоминаниям режиссера и художника Рената Друкса, опубликованным в книге "The Occult Explosion", Джек Парсонс работал над очень странными экспериментами, пытаясь создать то, что древние алхимики называли гомункулом – крошечного искусственного человечка с магическими способностями.

У средневековых алхимиков было несколько "рецептов" для подобного. Один из них задействовал корни мандрагоры, которая растет на земле, куда упало "жизненное семя" повешенного. Чтобы с помощью такого корня создать гомункула, надо найти его с помощью черной собаки, потом вымыть, залить медом и молоком (или кровью), а после хранить в колбе, в которой потом возникнет гомункул.

Другой метод, который был опубликован в книге 18 века за авторством доктора Дэвида Кристиана, рекомендовал взять яйцо черной курицы, проткнуть его иглой и заменить небольшой кусочек куриного белка спермой человека. Потом закрыть отверстие и зарыть его в навоз в первый день мартовского лунного цикла.

Через тридцать дней в этом яйце должен развиться крошечный человечек, который будет обладать магическими способностями и станет защищать своего "родителя". Кормить его полагалось семенами лаванды и дождевыми червями.

Неизвестно, каким из рецептов по созданию гомункула воспользовался Парсонс, однако по слухам именно это его и сгубило. 17 июня 1952 года Джек Парсонс работал в своей лаборатории и по официальным данным пытался изготовить взрывчатку для своего инженерного проекта.

Внезапно что-то произошло и в лаборатории раздался взрыв, который убил Парсонса. Когда его тело нашли, у него отсутствовала половина лица, кости тела были все переломаны, а правое предплечье оторвано напрочь. При этом он некоторое время еще был жив и скончался уже в больнице.

По неофициальным данным, странный взрыв произошел именно из-за эксперимента с гомункулом, потому что Парсонс был очень опытным инженером, часто работал на дому с опасными веществами и навряд ли бы допустил грубую ошибку при работе во взрывчаткой. В том числе коллеги Парсонса уверяли, что он всегда очень серьезно относился к своей безопасности и подозревали, что взрыв либо был подстроен кем-то с целью убить Парсонса, либо тут случилось что-то еще более непонятное.

Полиция в итоге сделала вывод о несчастном случае, однако смерть Парсонса до сих пор остается загадочной и вызывает оживленные дискуссии.