 

С борта самолета засняли «небесного кальмара»

17.06.2020, 7:31, Разное

Недавно в сети появилось любопытное видео, на котором был заснят неопознанный и очень странный объект в небе.

Это объект, который комментаторы видео называют "небесным кальмаром" или "летающим пришельцем" находился очень высоко над землей, поскольку был снят с борта неуказанного пассажирского лайнера. 

Видео было сделано еще в марте 2019 года, но выложено на YouTube лишь несколько дней назад. Из подробностей указано, что в момент съемки лайнер летел где-то между городами Финикс и Портленд в США. 

На кадрах ролика видно две очень длинные дымчато-серые "трубки", соединенные вверху, и эти "трубки" быстро изменяют свое положение в воздухе, вытягиваясь в одну темно-серую линию.

Объект настолько необычный, что его трудно сравнить хоть с чем-то. Это может быть как крайне редкое природное явление, так и что-то искусственное, к примеру необычным следом от двухмоторного самолета.

 



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