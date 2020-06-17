 

У спикера нижней палаты парламента Казахстана выявлен коронавирус

17.06.2020, 7:30, Новости дня

Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин в связи с положительным результатом анализа на коронавирус перешел на дистанционный режим работы, сообщила пресс-служба законодательного органа.

«Спикер Мажилиса строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом Нурлан Нигматулин перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус», – приводит сообщение пресс-службы Мажилиса ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что 9 и 11 июня председатель нижней палаты принимал министра здравоохранения Елжана Биртанова. «В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова спикер Мажилиса 16 июня прошел очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный», – пояснили в пресс-службе.

«Придерживаясь утвержденного протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание Мажилиса проведет его заместитель», – следует из сообщения.

Напомним, 6 июня пресс-секретарь президента Казахстана проинформировал о получении положительного результата теста на коронавирус.



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