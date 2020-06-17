 

В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

17.06.2020, 7:15, Разное

Преcc-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году Владимир Путин проведет прямую линию в полном формате. Глава государства ответит на вопросы граждан после 1 июля.

В Кремле уточнили, что российский лидер выступит в прямом эфире после голосования по поправкам в Конституцию. Точная дата прямой линии с Владимиром Путиным будет названа позднее.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Эксперты из США выяснили, как звуки еды способствуют похудению

21.04 / Портной королевы Елизаветы II займется созданием формы для британских врачей

08.05 / Как Джордж Клуни выглядел в школьные времена: в сети появились ранее не публиковавшиеся кадры

07.05 / Анна Ковальчук впервые за долгое время показала сына от миллионера

14.04 / Мнение: Будни самоизоляции

14.04 / Режиссер Валерия Гай Германика впервые показала лицо маленького сына

10.04 / С кем встречается Александр Кержаков: экс-футболист рассекретил возлюбленную

27.05 / Путин похвалил Собянина за эффективную борьбу с коронавирусом

04.06 / Личное: Все люди как люди, а я — бренд!

06.06 / Под Москвой выходка хулиганов обернулась серьезными последствиями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска