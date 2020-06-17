В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

17.06.2020, 7:15, Разное

Преcc-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году Владимир Путин проведет прямую линию в полном формате. Глава государства ответит на вопросы граждан после 1 июля.

В Кремле уточнили, что российский лидер выступит в прямом эфире после голосования по поправкам в Конституцию. Точная дата прямой линии с Владимиром Путиным будет названа позднее.