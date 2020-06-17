 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 июня 2020 года

17.06.2020, 7:15, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 248 человек. За время эпидемии выздоровели более 294 тысяч пациентов. 7 284 человека не смогли справиться с инфекцией.

Оставшиеся в Москве ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, могут снять в середине лета, но это в лучшем случае, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

С 16 июня в городе заработали летние веранды кафе и ресторанов, а также выставки, музеи и зоопарки. Также в полной мере возобновлена деятельность службы каршеринга.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более восьми миллионов человек. Свыше 438 тысяч скончались. В Соединенных Штатах выявлено 2,118 носителей смертельной инфекции, в Бразилии – 888 тысяч. Россия находится на третьем месте.

Коронавирус в Москве

Заболели – 208 609

Умерли – 3 231

Выздоровели – 119 558

Коронавирус в России

Заболели – 545 458

Умерли – 7 248

Выздоровели – 294 306

Коронавирус в мире

Заболели – 8 050 963

Умерли – 444 880

Выздоровели – 4 260 060

Статистика коронавируса в России и мире на 16 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква208 6093 231119 558Россия545 4587 248294 306США2 118 785120 819665 059Весь мир8 050 963
444 880
4 260 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Археологи обнаружили в Китае старейшее произведение искусства Восточной Азии

07.06 / Обнародованы неизвестные подробности расставания Жигунова с Заворотнюк: Не смогла простить

05.05 / OC Windows 10X выйдет на ноутбуках

15.04 / «Почему отказываются от нас?»

30.05 / Мнение: Тест №18. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

13.01 / Мнение: Клоуны под руководством обезьян

04.05 / Митрополит Иона умер от коронавируса

14.05 / Болеющий коронавирусом Песков рассказал об опасности

03.05 / Мнение: Плотность населения в Европе

11.04 / Во Владивостоке стартует производство кожи и волос для роботов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска