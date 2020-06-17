Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 июня 2020 года

17.06.2020, 7:15, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 248 человек. За время эпидемии выздоровели более 294 тысяч пациентов. 7 284 человека не смогли справиться с инфекцией.

Оставшиеся в Москве ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, могут снять в середине лета, но это в лучшем случае, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

С 16 июня в городе заработали летние веранды кафе и ресторанов, а также выставки, музеи и зоопарки. Также в полной мере возобновлена деятельность службы каршеринга.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более восьми миллионов человек. Свыше 438 тысяч скончались. В Соединенных Штатах выявлено 2,118 носителей смертельной инфекции, в Бразилии – 888 тысяч. Россия находится на третьем месте.

Коронавирус в Москве

Заболели – 208 609

Умерли – 3 231

Выздоровели – 119 558

Коронавирус в России

Заболели – 545 458

Умерли – 7 248

Выздоровели – 294 306

Коронавирус в мире

Заболели – 8 050 963

Умерли – 444 880

Выздоровели – 4 260 060

Статистика коронавируса в России и мире на 16 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква208 6093 231119 558Россия545 4587 248294 306США2 118 785120 819665 059Весь мир8 050 963

444 880

4 260 833

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