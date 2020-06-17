Обозреватель Bloomberg – Трамп хочет торговой войны с ЕС, но поддаваться на провокации нельзя

17.06.2020, 7:10, Новости дня

Несмотря на агрессивные шаги со стороны Вашингтона в плане торговли, Брюсселю стоит повременить и воздержаться от симметричного ответа, пишет колумнист Bloomberg Лайонел Лоран. По мнению журналиста, главным «зачинщиком» торгового конфликта является Дональд Трамп — а если он потерпит поражение на предстоящих выборах, как обещают соцопросы, его соперник почти наверняка пойдёт с Европой на мировую, и обострять конфликт сейчас бессмысленно.



Reuters

В последовательности Дональду Трампу не откажешь — тогда как многие другие лидеры под давлением начавшейся ещё в феврале рецессии в сочетании с пандемией пошли на попятную и сменили курс, американский президент, по всей видимости, отказываться от политики «Первым делом —Америка» в плане отношений с союзниками и торговыми партнёрами отнюдь не собирается, тем паче перед выборами, констатирует обозреватель Bloomberg Лайонел Лоран. Как подчёркивает журналист, Трамп ещё в самом разгаре пандемии позволил себе ряд «враждебных шагов» — к примеру, пытался выкупить немецкую компанию, разрабатывавшую вакцину от коронавируса, а также ограничить экспорт медицинского оборудования, — ну а теперь он угрожает Европе ответить на введение ею пошлин на американских омаров симметричными мерами, даже несмотря на то, что мировой торговый оборот сейчас рекорды совсем не бьёт.

Из-за угроз Трампа Евросоюз, у которого «и так полон рот хлопот» с восстановлением доверия между собственными странами — членами, окончательно перестал «притворяться, что в плане торговли с Америкой вот-вот будет достигнут положительный прорыв»: еврокомиссар по торговле Фил Хоган на прошлой неделе заявил о том, что по причине наступившей в США «предвыборной фазы» переговоры о торговом соглашении, которые Вашингтон и Брюссель с большим трудом продолжают без малого год, зашли в тупик, продолжает Лоран. Ничего удивительного в этом, вроде бы, нет — шансы на заключение соглашения в любом случае составляли, по высказанным ранее оценкам, «пятьдесят-на-пятьдесят», — но Хоган не далее как в январе высказывался о перспективе «обновления» трансатлантических связей оптимистично, отмечает автор.

В краткосрочной перспективе главным риском для Евросоюза выступает то, что и без того «деструктивные» отношения с Америкой усугубятся ещё сильнее, убеждён колумнист Bloomberg. Как пишет журналист, продолжать торговую войну в нынешних условиях, когда торговый оборот к концу нынешнего года может сократиться почти на треть, — это настоящий «сюр», но, похоже, США и ЕС всё же «суждено» воевать. Последним «залпом» со стороны США стало введение администрацией Трампа в прошлом году пошлин на широкий ассортимент европейских товаров в связи с давним спором о субсидировании европейскими странами своих авиастроительных компаний, и через несколько недель для ЕС настанет черёд сделать ответный удар, напоминает автор. И даже если пандемия представляет собой гораздо более серьёзную проблему для экономики, эксперты предупреждают, что конфликт между Европой Америкой — это всё равно «плохая весть для трансатлантического рынка, который исторически всегда отличался самыми глубокими экономическими отношениями в мире», сетует он.

Европейцам, которые в ожидании разрешения от Всемирной торговой организации на введение ответных мер размышляют над тем, «насколько сильно бить в ответ», следует помнить о том, что «главный зачинщик таможенных конфликтов» может уже через несколько месяцев оказаться не у дел — по крайней мере, об этом говорят соцопросы, по которым лидирует соперник Трампа Джо Байден, подчёркивает Лоран. «Как бы плохо ни выглядело сейчас положение дел, надежда на то, что связи будут восстановлены, всё же есть», — пишет он.

Если в новой президентской администрации США окажутся люди, желающие наладить отношения с европейскими союзниками, им не составит никакого труда объявить «таможенное перемирие» — тем более, что особой пользы Америке в виде, к примеру, каких-то уступок по торговле со стороны Брюсселя или предоставления американским фермерам доступа к европейскому рынку трамповские пошлины так и не принесли, рассуждает журналист. Если же в плане торговли гораздо большую угрозу для США представляет Китай, — а тот же Байден, судя по его заявлениям, считает именно так, — то для Вашингтона будет куда разумнее сотрудничать с Европой, уверен он. По мысли Лорана, общим делом для них могло бы стать реформирование ВТО для того, чтобы организация могла эффективнее устранять «перекосы» в торговле, возникающие из-за деятельности государственных корпораций и кражи интеллектуальной собственности. Брюссель и сам имеет разногласия с Пекином, и воспринимает последний как «системного противника» в связи с применением им госдотаций, трансфера технологий и протекционистских мер, а значит в подобных вопросах он находится по ту же сторону баррикад, что Америка, пусть и занимая более умеренные позиции, отмечает Лоран.

Всё это, разумеется, не значит, что разногласия по торговле начались лишь при Трампе, а с его уходом сразу же прекратятся — европейцы и американцы ещё при Бараке Обаме конфликтовали по таким темам, как регулирование торговли, экстерриториальные санкции или регулирование деятельности технологических гигантов, которые являются всё же американскими компаниями и будут пользоваться поддержкой властей страны кто бы ни оказался в президентском кресле, признаёт автор. Кроме того, большинство избирателей на обоих континентах теперь голосуют против глобализации по стандартам свободного рынка, что сильно снизит вероятность заключения торгового соглашения, а конкуренция между США и Китаем будет мотивировать Европу заявить о себе как об отдельной силе на мировой арене, пишет он. Однако Европе было бы полезно «присмотреться к тому, что в её отношениях с США ещё может измениться к лучшему», призывает обозреватель Bloomberg.

В конце этого месяца, когда ВТО должна будет одобрить введение Евросоюзом ответных пошлин в рамках конфликта с США по поводу госдотаций авиапрому, Брюссель мог бы «дать сигнал о том, что надеется на оттепель», отложив «наказание» Америки на потом, советует Лоран. Как подчёркивает журналист, главная чрезвычайная ситуация сегодня — это пандемия и её последствия, а в условиях, когда в спасении нуждается вообще весь аэрокосмический сектор, обмен ударами между Boeing и Airbus просто не имеет никакого смысла. Примирительный шаг со стороны Брюсселя может стать первым конструктивным шагом к урегулированию торгового конфликта в преддверии победы Байдена или другого соперника Трампа, а в случае, если нынешний президент всё же получит второй срок — новым козырем ЕС, который можно будет применить позже, убеждён автор.