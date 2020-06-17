 

КНДР объявила о возвращении военных в демилитаризованную зону

17.06.2020, 7:08, Новости дня

Власти КНДР направят военные подразделения в область Кымгансанского туристического комплекса, а также в район города Кэсона для осуществления оборонительных мероприятий от возможных действий Республики Корея, говорится в заявлении представителя Генштаба Корейской народной армии (КНА).

«В туристическом комплексе Кымгансан и в промышленном районе Кэсон, на территорию которых распространяется наш (народно-демократической республики) суверенитет, будут развернуты способные к оборонительным действиям военные подразделения, а также размещены необходимые огневые позиции», – приводит ТАСС текст заявления представителя Генштаба КНА, опубликованного в издании The Choson Sinbo.

Представитель Генштаба КНДР также указал, что ранее отозванные в соответствии с соглашением военных Юга и Севера посты гражданской охраны будут вновь направлены в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе двух государств. Кроме того, по словам представителя генштаба КНА, Пхеньян намерен возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

В Генштабе КНДР также заявили, что подробным образом изучат дальнейшие планы действий и представят их для одобрения в Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК).

Во вторник КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, а также пригрозила вернуть войска в демилитаризованные зоны, выведенные ранее по соглашениям с Южной Кореей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении отношений между Пхеньяном и Сеулом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Максим Галкин выпустил пародию на Путина и Собянина. Российские СМИ опубликовали ее, а потом удалили по звонку из Кремля

14.05 / Уставший от детей кот самоизолировался на двери

24.05 / В США начались длинные выходные накануне Дня поминовения

20.04 / На “Тройке” с бубенцами

17.06 / В Британии умер уличный кот Боб, ставший героем бестселлера

09.06 / Агентство S&P пересмотрело прогноз экономики Японии

24.05 / Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

25.05 / У окраски гадюк были обнаружены новые функции

10.05 / Путин: Россия надежно защищена от любых посягательств извне

20.05 / Цена нефти сорта Brent впервые с 10 марта превысила 36 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска