КНДР объявила о возвращении военных в демилитаризованную зону

17.06.2020, 7:08, Новости дня

Власти КНДР направят военные подразделения в область Кымгансанского туристического комплекса, а также в район города Кэсона для осуществления оборонительных мероприятий от возможных действий Республики Корея, говорится в заявлении представителя Генштаба Корейской народной армии (КНА).

«В туристическом комплексе Кымгансан и в промышленном районе Кэсон, на территорию которых распространяется наш (народно-демократической республики) суверенитет, будут развернуты способные к оборонительным действиям военные подразделения, а также размещены необходимые огневые позиции», – приводит ТАСС текст заявления представителя Генштаба КНА, опубликованного в издании The Choson Sinbo.

Представитель Генштаба КНДР также указал, что ранее отозванные в соответствии с соглашением военных Юга и Севера посты гражданской охраны будут вновь направлены в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе двух государств. Кроме того, по словам представителя генштаба КНА, Пхеньян намерен возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

В Генштабе КНДР также заявили, что подробным образом изучат дальнейшие планы действий и представят их для одобрения в Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК).

Во вторник КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, а также пригрозила вернуть войска в демилитаризованные зоны, выведенные ранее по соглашениям с Южной Кореей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении отношений между Пхеньяном и Сеулом.