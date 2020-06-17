Украина призвала генсека ООН отреагировать на нарушения Россией международного права

17.06.2020, 7:08, Новости дня

Россия игнорирует международное право в оккупированном ею Крыму. Об этом говорится в письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, сообщил 16 июня “Укринформ”.

“Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, является элементом репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации”, – сказано в обращении.

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Украина попросила отреагировать на нарушение Россией международного права.

“Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям Российской Федерации и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлено вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН”, – написал Кислица.

Он подчеркнул, что Украина “сохраняет решимость защищать права и интересы собственных граждан, которые проживают во временно оккупированном Крыму”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

16 июня в МИД Украины заявили, что проживающих в оккупированном Крыму граждан Украины не будут лишать украинского гражданства за принудительное получение российского паспорта.