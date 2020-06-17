Сутки на Донбассе. Боевики девять раз обстреляли позиции украинских военных, есть травмированный

17.06.2020, 7:08, Новости дня

16 июня на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в утренней сводке 17 июня.

“За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122-миллиметровых артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. …Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевую травму”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что Объединенные силы “вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации”.

“По данным разведки, 16 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта”, – рассказали в штабе ООС.

17 июня по состоянию на 7.00 боевики на Донбассе дважды открывали огонь, потерь среди украинских военнослужащих нет.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация на Донбассе “надежно контролируется Объединенными силами”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.