 

Илья Авербух забрал сына к себе из-за пьянства Ирины Лобачевой

17.06.2020, 6:53, Разное

Российский фигурист Илья Авербух рассказал, почему его сын Мартин живет вместе с ним, а не с матерью Ириной Лобачевой. По словам спортсмена, из-за неудач в личной жизни его бывшая супруга пристрастилась к алкоголю, поэтому он решил забрать его.
В браке Илья Авербух и Ирина Лобачева прожили более 12 лет, но в 2007 году решили расстаться, когда фигурист познакомился на шоу «Ледниковый период» с актрисой Алисой Гребенщиковой. С этого момента Ирину Лобачеву начали преследовать неприятности, с которыми она пыталась бороться при помощи спиртных напитков.

Так, после развода она сошлась с Дмитрием Марьяновым, но тот скончался в 2017 году. Следующие два избранника Ирины Лобачевой тоже умерли в силу различных обстоятельств. Все это негативно воздействовало на спортсменку, в результате она начала пить. Увидев, что начала складываться нехорошая ситуация Илья Авербух принял решение забрать Мартина к себе. Мать и сын продолжают общаться, фигурист не старается препятствовать этому.



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