На авиабазе США в Японии выявлен коронавирус

17.06.2020, 6:48, Новости дня

Несколько человек заразились коронавирусом на авиабазе США Мисава в северной японской префектуре Аомори, говорится в сообщении в официальном аккаунте объекта в соцсети Facebook.

Случаи заражения выявлены среди летчиков подразделения, которое прибыло на базу 15 июня для временного пребывания. По данным телеканала NHK, речь идет о трех заразившихся, американская сторона точной информации на этот счет не приводит, передает ТАСС.

Заразившиеся изолированы в одном из помещений на базе. Также командование Мисавы проверяет, с кем именно летчики могли вступать в контакт за время своего пребывания там, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Напомним, США отказались от десантных операций на учениях Baltops из-за пандемии коронавируса.