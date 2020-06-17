 

На авиабазе США в Японии выявлен коронавирус

17.06.2020, 6:48, Новости дня

Несколько человек заразились коронавирусом на авиабазе США Мисава в северной японской префектуре Аомори, говорится в сообщении в официальном аккаунте объекта в соцсети Facebook.

Случаи заражения выявлены среди летчиков подразделения, которое прибыло на базу 15 июня для временного пребывания. По данным телеканала NHK, речь идет о трех заразившихся, американская сторона точной информации на этот счет не приводит, передает ТАСС.

Заразившиеся изолированы в одном из помещений на базе. Также командование Мисавы проверяет, с кем именно летчики могли вступать в контакт за время своего пребывания там, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Напомним, США отказались от десантных операций на учениях Baltops из-за пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Пять человек, включая полицейского и росгвардейца, погибли в перестрелке в Назрани: члены клана не поделили землю

04.06 / Трампа заподозрили в попытке с помощью РФ «окружить» Китай

04.05 / Разведка США предупредила Трампа о коронавирусе «между делом»

24.04 / Ходорковский: Звонил Сечин. Просил вернуться в Россию и забрать назад ЮКОС

28.05 / Бренд Haval впервые показал преемника Hover

19.05 / Минэнерго США прогнозирует дальнейший спад сланцевой добычи

29.04 / Над Арктикой затянулась крупнейшая озоновая дыра

15.04 / Морская авиация ЧФ начала тренировки перед парадами Победы

22.05 / В Петербурге задержали участников массовой драки этногруппировок

29.05 / Названы меры безопасности в офисах, которые могут сохранить для борьбы с COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска