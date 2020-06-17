 

КНДР намерена возобновить военные учения у границы с Южной Кореей

17.06.2020, 6:20, Новости дня

КНДР намерена возобновить все виды военных учений у границ с Южной Кореей. Об этом сообщил представитель Генштаба Корейской народной армии.

По его словам, там будут развернуты военные подразделения, способные к оборонительным действиям, а также размещены необходимые огневые позиции.

Ранее стало известно, что власти Северокорейской народной республики вновь направят посты гражданской охраны в демилитаризованную зону на границе двух государств.

Кроме того, КНДР отвергла предложение Южной Кореи направить специальных посланников для разрядки напряженности, назвав его бестактным.



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