Франция и Греция узнали о реальных проблемах здравоохранения

17.06.2020, 6:20, Новости дня

Более 18 тысяч медработников вышли на акцию протеста по всей Франции. Такие данные приводит France Info. В Париже демонстрация закончилась столкновениями с полицией, около 20 правоохранителей получили ранения, порядка 30 человек задержано.

Схватить, в машину оттащить, газ распылить, дубинкой забить и повторить. Полиция в Париже такой сценарий не практиковала со времен беспорядков "желтых жилетов". В этот раз, правда, на протест вышли медики — на улицах собралось порядка восьми тысяч человек, которых разгоняли слезоточивым газом.

Под горячую руку угодили даже журналисты: во время столкновений пострадали двое операторов французского отделения RT. Причем прилетело камнями в работников прессы от митингующих. Также ранения получили порядка 20 полицейских.

При этом начиналось все достаточно мирно: медики, пританцовывая, высказывали свое недовольство как реформой здравоохранения, так и поведением президента Макрона.

"Правительство Франции, а точнее сказать, Эммануэль Макрон, хвастается тем, что он сделал против коронавируса. Но в это время работники здравоохранения испытывали колоссальную нехватку ресурсов, особенно кроватей, да и персонала тоже. Людей в медицине не хватает катастрофически. И президенту говорить, что кризис коронавируса преодолели, как надо, — недопустимо. Это не так", — возмущается Оливет Луки.

Недовольны поведением правительства во время пандемии и в Греции, где устроили общенациональную забастовку врачей. От чиновников требуют направить дополнительные средства на финансирование системы общественного здравоохранения, а также официального устройства на работу в больницах.

"Нужно больше персонала. Если придет вторая волна пандемии, работников должно быть достаточно, чтобы не пришлось в последний момент искать, кем бы заполнить больницы, чтобы ухаживать за инфицированными. Пока попасть в штат больницы на полный рабочий день практически невозможно. Нехватка персонала есть, но должностей для них официально практически нет", — говорит Никос Дасколополос.

Не утихают протесты и в США. Только здесь на улицах не медики, а борцы против расизма. В Вашингтоне они перекрыли движение на нескольких улицах, чем вызвали недовольство водителей, в том числе и темнокожих. На площади Свободы развернули палаточный лагерь, выступая против возможного увеличения бюджета столичного департамента полиции на 18 миллионов долларов. А в Альбукерке попытались снести памятник конкистадору Хуану де Оньяте, установленному возле музея, что закончилось стрельбой. Огонь открыл один из защитников монумента.

Очевидцы утверждают, что мужчина вначале распылял слезоточивый газ из баллончика, чем разозлил протестующих. Как только толпа двинулась на него, защитник монумента сделал несколько выстрелов. Мужчину арестовали прибывшие на место полицейские. Что касается монумента, его демонтировали несколькими часами позже представители музея, не дожидаясь распоряжения городских властей.

На такие же меры пошли и в руководстве парка города Сент-Луис, убрав с постамента памятник Христофору Колумбу, простоявший там более 140 лет. Митингующие потребовали избавиться от первооткрывателя Америки, как от символа пренебрежения к коренным народам.