В Техасе полиция ищет человека, открывшего стрельбу в ТЦ

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17.06.2020, 6:20, Новости дня

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в американском штате Техас. Об этом заявил полиция Далласа.

Один человек ранен. Его доставили в местную больницу. О состоянии пострадавшего пока неизвестно, сообщает "Россия 24".

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый все еще на свободе, его ищут. Полицейские уже изучили камеры видеонаблюдения торгового центра.



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