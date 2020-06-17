 

Адвокат заявил о «категоричном желании» Ефремова сесть в СИЗО

17.06.2020, 6:16, Новости дня

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов «категорично хотел», чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

По словам адвоката артиста, Ефремов «места себе не находит» из-за погибшего и даже почти не ест, передает РИА «Новости».

«Морально очень страдает. Как жаль, в год 30 тыс. людей погибает от ДТП, 20 тыс. пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои. Никто ведь не понимает до конца причину, по которой Ефремов сел за руль», – сказал Пашаев в интервью «СтарХит».

Он добавил, что актера еще не показывали врачам, поэтому адвокат не может точно оценить состояние Ефремова. Кроме того, подчеркнул Пашаев, он «не может раскрыть некоторые детали».

«Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: «Нет, не надо». Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда «домашний арест» выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», – сообщил Пашаев.

Отметим, накануне Ефремов не стал обжаловать домашний арест.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Спустя четверо суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок. Адвокат родственников погибшего объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.



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