Левон Оганезов назвал Боню «падшей» после ее слов о МРОТ и россиянах

17.06.2020, 6:09, Разное

Российский актер Левон Оганезов раскритиковал бывшую участницу проекта «Дом-2» Викторию Боню за ее пренебрежительное отношение к россиянам, получающим МРОТ. Она назвала их «алкоголиками», но такое мнение, по словам Оганезова, у нее могло сложиться из-за того, что она сама выросла в нищете и стала на этой почве «падшей душой».

Актер вспомнил, как Виктория Боня посещала пробы «Дома-2». Он охарактеризовал ее как неуклюжую, плохо одетую, непричесанную, неопрятную девушку с прыщами. Левон Оганезов тогда сразу понял, что через «Дом-2» Виктория Боня хотела пробиться, поскольку весь ее внешний вид указывал на то, что детство ее проходило в нищете.

Артист посоветовал не обижаться на слова Виктории Бони, назвав ее «падшей душой». Ранее экс-участница проекта «Дом-2» заявила, что правительству необходимо оказывать помощь предпринимателям, пострадавшим из-за двухмесячной самоизоляции. А россиян, получающих минимальный размер оплаты труда, она назвала «алкоголиками и нищебродами».