Похищение ребенка в Москве попало на видео

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17.06.2020, 6:00, Разное

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент похищения пятилетнего мальчика, передает Пятый канал. На записи видно, как трое мужчин вырывают ребенка из рук матери и несут его на парковку. Далее малыша сажают в машину и увозят.

ЧП случилось утром 16 июня в районе Строгино на северо-западе Москвы. По предварительным данным, в деле замешан отец мальчика. Возбуждено уголовное дело.



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